السعودية.. ماذا تعرف عن مدائن صالح المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي

مدائن صالح، التي تشبه البتراء في الأردن، هي مقبرة تقع في الصحراء رائعة الجمال ومثبتة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

ومدينة البتراء المنحوتة في الحجر الرملي في الأردن لها شهرة واسعة حيث أنها كانت عاصمة مملكة الأنباط، والأنباط، حضارة عربية قديمة كانت مزدهرة في شمال الجزيرة العربية وجنوب بلاد الشام في الفترة بين312 قبل الميلاد و106 بعد الميلاد على وجه التقريب.

وتقع على بُعد بضع مئات من الكيلومترات إلى جهة الجنوب من البتراء، وعلى بُعد حوالى 3 إلى 4 ساعات بالسيارة من المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، بقايا مستوطنة غامضة كانت في يوم من الأيام مركز قوي لحضارة عظيمة.

ولم يكن معروفاً إلا القليل عن الثقافة القديمة في المملكة العربية السعودية، حتى بدأت عمليات التنقيب الأثرية في العقود القليلة الماضية، هذه الثقافة التي خلفت وراءها معالم صخرية ضخمة في الصحراء الشاسعة.

وكانت مدائن صالح، المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي وتسمى أيضا مدينة الحجر، مركز رئيسي للأنباط على طول الطريق التجاري القديم الذي كان يربط بلاد فارس بالشرق مع منطقة البحر المتوسط الى الغرب.

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وتعتبر منطقة العُلا المحيطة بمدائن صالح من المناظر الطبيعية الخلابة التي غطتها الرمال والتي تتكون من الأطلال القديمة والمقابر التي يصل عمرها لآلاف السنين، والتي ما زال الكثير منها محفوظ بشكل جيد الى يومنا هذا.

وقد كانت مدائن صالح مأهولة بالسكان منذ القرن الأول قبل الميلاد، وكانت مركز حيوي لتجارة البخور والتوابل حتى غزو الرومان لها في القرن الأول الميلادي.

والموقع يتكون من أكثر من مئة مقبرة ضخمة منحوتة في الصخور، وهو دليل على براعة الأنباط الفنية.

ويعتبر القصر النادر أحد أكثر المعالم الموجودة بها روعة وفخامة، ويعتقد أن السلالم الواقعة عند قمته تعزز معتقد مرور الروح إلى السماء.

وفيها يمكن رؤية التأثيرات المعمارية المصرية واليونانية والآشورية والرومانية، مثل أبو الهول والنسور والمثلثات والأعمدة، في كافة أنحاء المقابر ذات الحجر الرملي.

لقد بقى هذا الموقع الذي يرجع إلى أكثر من ألف عام محفوظ بشكل جيد لعدة قرون، وذلك يرجع إلى حد كبير إلى المناخ الصحراوي الجاف والقاحل في المملكة العربية السعودية.

ويذكر أن الحكومة السعودية تقوم بالكثير من الاستثمارات في منطقة العلا المحيطة لجذب السياح.