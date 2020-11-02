محمد بن مسعود - الدمام - عدد المرضى يرتفع إلى 58574 سجلت الجزائر 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم (الاثنين). وبين الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار، أن العدد الإجمالي للإصابات بالوباء ارتفع إلى 58574 حالة. وأضاف أن اللجنة سجلت 7 حالات وفاة خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1981 حالة. وأوضح "فورار" أن 182 مريضا تماثلوا للشفاء؛ ليرتفع إجمالي حالات التشافي إلى 40577 حالة. 02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442 08:37 PM Advertisements عدد المرضى يرتفع إلى 58574 إصابة 302 جزائرياً جديداً بـ"كورونا" إصابة 302 جزائرياً جديداً بـ"كورونا" سجلت الجزائر 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم (الاثنين). وبين الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار، أن العدد الإجمالي للإصابات بالوباء ارتفع إلى 58574 حالة. وأضاف أن اللجنة سجلت 7 حالات وفاة خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1981 حالة. وأوضح "فورار" أن 182 مريضا تماثلوا للشفاء؛ ليرتفع إجمالي حالات التشافي إلى 40577 حالة. الكلمات المفتاحية ، إصابة 302 جزائرياً جديداً بـ"كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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