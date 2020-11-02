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قُتل نائب قائد "جيش الدفاع" في إقليم ناجورنو كاراباخ أرتور سركيسيان في المعارك مع الجيش الأذربيجاني، بحسب ما أفاد مصدر في الإقليم اليوم الاثنين.
ونشر المكتب الإعلامي للجيش في "ناجورنو كاراباخ" قائمة جديدة من 11 عسكريًّا قُتلوا في المعارك، بينهم أرتور سركيسيان، وقائد يدعى العقيد سيرغي شاكاريان، دون أن يذكر تاريخ مقتلهما، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وأعفى رئيس "ناجورنو كاراباخ" أرايك هاروتيونيان اليوم اللواء جلال هاروتيونيان من وظائفه وزيرًا للدفاع بسبب إصابته الخطيرة، وعيّن في منصبه ميكائيل أرزومانيان.
02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442 08:37 PM
إعفاء "هاروتيونيان" من القيادة بعد إصابته
قُتل نائب قائد "جيش الدفاع" في إقليم ناجورنو كاراباخ أرتور سركيسيان في المعارك مع الجيش الأذربيجاني، بحسب ما أفاد مصدر في الإقليم اليوم الاثنين.
ونشر المكتب الإعلامي للجيش في "ناجورنو كاراباخ" قائمة جديدة من 11 عسكريًّا قُتلوا في المعارك، بينهم أرتور سركيسيان، وقائد يدعى العقيد سيرغي شاكاريان، دون أن يذكر تاريخ مقتلهما، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وأعفى رئيس "ناجورنو كاراباخ" أرايك هاروتيونيان اليوم اللواء جلال هاروتيونيان من وظائفه وزيرًا للدفاع بسبب إصابته الخطيرة، وعيّن في منصبه ميكائيل أرزومانيان.
، مقتل نائب قائد "جيش ناجورنو كاراباخ" في المعارك مع قوات أذربيجان ،
المصدر : الخليج 365
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