، فوضى وهلع.. مقتل 19 أفغانيًّا وجرح 22 في هجوم على جامعة كابول ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
قُتل 19شخصًا، وجُرح 22 آخرون، اليوم الاثنين، في هجوم شنه مسلحون على جامعة كابول، وانتهى بعد ساعات من القتال مع القوى الأمنية.
وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية طارق عريان أن ثلاثة أشخاص شاركوا في الهجوم، وفجّر أحدهم عبوات في البداية، وقتلت القوى الأمنية اثنين من المهاجمين، بحسب "فرانس 24".
من ناحيته، بيّن الناطق باسم شرطة كابول فردوس فارامرز أن القتلى من الطلاب.
من جهتها، أعلنت حركة طالبان أنها غير ضالعة في الهجوم على جامعة كابول، لكن الخليج 365 لحركات متطرفة، مثل تنظيم "داعش" الإرهابي، أن هاجمت مؤسسات تربوية عدة في السنوات الماضية.
وهاجم مسلحون الجامعة؛ ما أثار حالة من الفوضى والهلع مع محاولة المئات الفرار من إطلاق النار، على ما أفاد شهود.
وطوقت القوى الأمنية الأفغانية المكان بعد ذلك، وسدت كل الطرق المؤدية إلى الجامعة للسيطرة على الهجوم.
02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442 08:33 PM
3 مسلحين شاركوا في الاعتداء
قُتل 19شخصًا، وجُرح 22 آخرون، اليوم الاثنين، في هجوم شنه مسلحون على جامعة كابول، وانتهى بعد ساعات من القتال مع القوى الأمنية.
وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية طارق عريان أن ثلاثة أشخاص شاركوا في الهجوم، وفجّر أحدهم عبوات في البداية، وقتلت القوى الأمنية اثنين من المهاجمين، بحسب "فرانس 24".
من ناحيته، بيّن الناطق باسم شرطة كابول فردوس فارامرز أن القتلى من الطلاب.
من جهتها، أعلنت حركة طالبان أنها غير ضالعة في الهجوم على جامعة كابول، لكن الخليج 365 لحركات متطرفة، مثل تنظيم "داعش" الإرهابي، أن هاجمت مؤسسات تربوية عدة في السنوات الماضية.
وهاجم مسلحون الجامعة؛ ما أثار حالة من الفوضى والهلع مع محاولة المئات الفرار من إطلاق النار، على ما أفاد شهود.
وطوقت القوى الأمنية الأفغانية المكان بعد ذلك، وسدت كل الطرق المؤدية إلى الجامعة للسيطرة على الهجوم.
، فوضى وهلع.. مقتل 19 أفغانيًّا وجرح 22 في هجوم على جامعة كابول ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر فوضى وهلع.. مقتل 19 أفغانيًّا وجرح 22 في هجوم على جامعة كابول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.