شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أمطار الخير تهطل على الكعبة المشرفة والمعتمرين يبتهلون إلى الله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

رصد مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة على الزوار والمعتمرين في الحرم المكي وسط أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية والطمأنينة.

وبدا في المقطع الأمطار الغزيرة تغسل الكعبة والمعتمرين يبتهلون إلى الله خلال أداء صلاة العشاء، وسط بهجة المعتمرين. وفي السياق ذاته، أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية " 911 "، عن هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من العاصمة المقدسة ومحافظة الطائف.

ودعا جميع سكان المملكة لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت ازدياد فرص هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة حتى الثلاثاء المقبل على أجزاء من مناطق المملكة، تتأثر بها مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف.

ومن الجدير بالذكر أن مديرية الدفاع المدني حذرت الجميع من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على سلامتهم.