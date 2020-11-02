شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عقوبة نشر مقاطع ورسائل مسيئة في مواقع التواصل الاجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد عقوبة الرسائل والمقاطع المسيئة في مواقع التواصل الاجتماعي

وقال أبو راشد أن العقوبات الصادرة في جرائم المعلومات الأكثر تداول هي المادة الثالثة التي تصل عقوبتها إلى سنة سجن حد أقصى و500 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين ، أو المادة السادسة الخاصة بمقاطع الفيديو و تصل العقوبة إلى 5سنوات سجن و 3 مليون ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأشار القانوني أنه في حال اذا كان المسئ تحت سن ال 18عاما يطبق عليه نظام الأحداث وتختلف العقوبات من حيث الإجراءات وتنفيذ العقوبة بمعني إذا قام الحدث الذي يبلغ 15 عاما بجرائم معلوماتية يتم استدعاء ولي أمره والتحقيق يكون في وجوده .

وأضاف أنه في حال عدم وجود ولي الأمر يكون التحقيق بوجود مندوب من وزارة الموارد البشرية، والعقوبة تكون بديلة عن السجن وتقتصر على المنع من التواجد في مكان معين لمدة سنتين او ثلاثة وممارسة أنشطة معينة .