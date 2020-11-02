شكرا لمتابعة خبر عن مشروع "فصول التقنية" يدعم عملية التعليم عن بعد بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، عن إطلاق مشروع "فصول التقنية" لدعم عملية التعليم عن بُعد، حيث تستفيد منه 28 مدرسة تابعة لمكتب تعليم المحافظة.

وأشارت الإدارة إلى أن المشروع يرتكز على تجهيز فصول دراسية بأحدث الوسائل التقنية، لمساعدة المعلمين والمعلمات على الدخول واستخدام منصة "مدرستي".

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وأوضحت أنه تم تأسيس 70 فصلاً دراسياً مجهزاً بأحدث الوسائل التقنية وشبكات الإنترنت، وتقسيم المدارس والفصول إلى 3 فئات وهي: "الفئة الأولى، الفئة الثانية، الفئة الثالثة".

وأضافت أن الفئة الأولى، تتضمن 8 مدارس بنين و6 مدارس بنات؛ بواقع 3 فصول لكل مدرسة، مجهزة بـ 2 سبورة إلكترونية بكامل ملحقاتها وشاشة تفاعلية؛ بواقع سبورة إلكترونية بكامل ملحقاتها وشاشة تفاعلية لكل فصل.

في حينا تتضمّن الفئة الثانية: 8 مدارس بنين؛ بواقع فصلين لكل مدرسة، مجهزة بسبورة إلكترونية بكامل ملحقاتها لكل فصل، فيما تتضمّن الفئة الثالثة 6 مدارس بنات؛ بواقع فصلين لكل مدرسة، مجهزة ببروجيكتور تفاعلي لكل فصل.