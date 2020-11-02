شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أمطار غزيرة تهطل على مكة والضباب يعانق السماء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

رصد مقطع فيديو لحظة هطول أمطار غزيرة على مدخل وادي رهجان بشرق مكة المكرمة.

وبدا في المقطع سيارة متوقفة على مدخل رهجان بسبب الأمطار الغزيرة التي تهطل، كما عانق الضباب سماء مكة في منظر رائع.

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ووثق المقطع الطريق يمتلئ بمياه الأمطار التي قد تعيق السيارات التي تعبر هذا الطريق ليلا، حيث حظي الفيديو بتفاعل لافت من قبل المواطنين الذين انهالت تعليقاتهم عليه.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت ازدياد فرص هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة حتى الثلاثاء المقبل على أجزاء من مناطق المملكة، تتأثر بها مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على سلامتهم.