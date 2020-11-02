شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طالب يحفظ القرآن الكريم كاملًا بعد منع نفسه من الأجهزة الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث الكشاف نادر محراب عن قصة حفظه القرآن الكريم كاملا خلال 7 سنوات، قائلا:" أسرتي كانت دائما تشجعني على حفظ القرآن وكنت أنظم وقتي بين الدراسة واللعب وحفظ القرآن ".

وأضاف " نادر " خلال لقائه عبر قناة الإخبارية:" الأجهزة الإلكترونية كنت استخدمها في الإجازة فقط وبعد مرور 7 سنوات استطعت حفظ القرآن كاملا "، لافتا:" وازنت بين حفظ القرآن والدراسة والكشافة وكنت مسجل في أكاديمية لكرة القدم ".

ومن جانبه، قال والد الكشاف نادر الذي يدعى محمد محراب إن دور الأسرة مهم جدا وساعد على حفظ أبنائي للقرآن.

وأوضح " محراب " أن توزيع الوقت مهم لأنه يساعد الشخص على ممارسة كل النشاطات والنشاط الأهم هو حفظ القرآن الكريم الذي يعد على رأس هذه القائمة.