اخبار السعوديه

ضبط قائد مركبة استعرض سيره بسرعة عالية في مقطع فيديو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن ضبط قائد مركبة استعرض سيره بسرعة عالية في مقطع فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأوضحت إدارة المرور، أنه سيتم إحالة قائد المركبة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط قائد مركبة استعرض سيره بسرعة عالية في مقطع فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا