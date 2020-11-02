شكرا لمتابعة خبر عن ضبط قائد مركبة استعرض سيره بسرعة عالية في مقطع فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):كشفت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأوضحت إدارة المرور، أنه سيتم إحالة قائد المركبة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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