شكرا لمتابعة خبر عن خطوات الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية عبر نظام "تيقظ" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مميزات نظام تيقظ الإلكتروني، حيث أنها خدمة تتيح للممارسين الصحيين والمؤسسات الصحية والافراد الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية.

وأشارت إلى أن نظام تيقظ الإلكتروني يتيح الإبلاغ عن الأعراض الجانبية لمنتجات التجميل، والإبلاغ عن حالات التسمم الغذائي، والإبلاغ عن وجود خلل في الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وأكدت الهيئة على أن المستهدفين من نظام تيقظ الإلكتروني هم الممارسين الصحيين، الشركات، المؤسسات الصحية، الصيدليات وأيضا افراد المجتمع .

وأضافت الهيئة أنه يمكن الإبلاغ عبر نظام تيقظ الإلكتروني من خلال صفحة بلاغ واتباع الخطوات المقدمة في الصفحة، وسيتم إرسال رسالة نصية في حال تقديم البلاغ.