شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» توضح شروط تحويل المرضى بين المستشفيات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت وزارة الصحة، عن شروط تحويل المرضى بين المستشفيات، موضحة أن الطبيب المعالج في المركز الصحي هو المسؤول عن التحويل.
وكشف حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر موقع «تويتر»، إن تحويل ملف المريض من مستشفى لآخر يعود إلى الطبيب المعالج في المركزالصحي بعد تقييم الحالة ومدى الحاجة إلى التحويل لمستشفى مختص ومناسب للحالة المرضية.
وجاء ذلك ردًّا من الوزارة على تساؤل مريض قال فيه، ذهبتُ للمركز الصحي لتحويل ملفي لمستشفى الملك سعود ورفض الموظف؛ مبررًا رفضه بأن التحويل لا يتم إلا لمستشفى قريب للحي.
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