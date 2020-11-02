المملكة والصين تفوزان بانتخابات عضوية المجلس التأسيسي لـ "WADA"

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): فازت المملكة في انتخابات عضوية المجلس التأسيسي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "WADA" مع الصين. فازت المملكة في انتخابات عضوية المجلس التأسيسي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "WADA" مع الصين. وجاء ذلك للمقاعد المخصصة عن قارة آسيا التي تنافست عليها دول السعودية والصين وكازاخستان وقطر، لتنضم المملكة والصين لليابان وكوريا الجنوبية كممثلين عن القارة الآسيوية.

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