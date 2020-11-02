الرياض: خادم الحرمين يصدر أوامر ملكية تتعلق بديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2020، أمراً ملكياً يتعلق بديوان المظالم في المملكة العربية السعودية.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية تغريدة على حسابها على "تويتر" مضمونها، أن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا بترقية 37 قاضيًا بمختلف الدرجات القضائية بديوان المظالم".

وأوضح خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، أن الأمر الملكي تضمن ترقية قاضٍ من درجة (وكيل محكمة/أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ب)، وترقية عشرين قاضيًا من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وترقية ستة عشر قاضيًا من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب).

وأكد أن هذا الأمر الملكي وما سبقه من أوامر كريمة في هذا الشأن تأتي لتؤكد حرص القيادة الحكيمة على مرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال دعمه وظيفيًا بالكوادر القضائية؛ لتقديم المزيد من البذل ومن ثم الوصول إلى تطلعات القيادة الرشيدة، والرؤى والتوجهات السامية.