عند عدم الرغبة بالاستفادة منها..
وجّهت المديرية العامة للجوازات، تنبيهًا مهمًا بخصوص تأشيرات الخروج والعودة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «انتهت مدة تمديد الخروج والعودة بدون إشعارنا بالرسائل ولا نعلم أن مبادرة عودة انتهت وأنه يحق للوافدين السفر بدون انتظار إشعار من الجوازات فما العمل، هل هناك غرامة أو فقط إلغاء تأشيرة الخروج والعودة وإصدار واحدة أخرى؟».
ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» موضحًا: «التعليمات تقضي بإلغاء التأشيرة قبل انتهائها عند عدم الرغبة بالاستفادة منها لتفادي الغرامة».
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كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه من «الجوازات» حول إلغاء تأشيرة الخروج والعودة.. وتجنّب الغرامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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