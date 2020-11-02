اعتبارًا من الغد بجميع مناطق المملكة..
جدولت شركة المياه الوطنية موعد استقبال عملائها ومقابلة رؤساء القطاعات ومديري العموم في الإدارات العامة لخدمات المياه بالمناطق كافة، والمركز الرئيس بالرياض كل يوم ثلاثاء من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الثالثة عصرًا، اعتبارا من الغد.
ويأتي ذلك بهدف الاستماع لملاحظات العملاء، ولتحسين الخدمة المقدمة إليهم، وكسب رضاهم، ومعرفة مطالبهم، إضافة إلى تطبيق الشركة إجراءات الحوكمة والشفافية مع جميع المستفيدين، مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية لفيروس كورونا «COVID-19» التي تنفذها للحفاظ على سلامة عملائها المراجعين.
اقرأ أيضًا:
منها توفير فرص العمل.. 6 أهداف لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.. تعرَّف عليها
بالفيديو.. «المياه الوطنية» تعلن تغيير رمز سداد الخدمات في تبوك والمدينة المنورة
كانت هذه تفاصيل خبر «المياه الوطنية» تحدد موعد لقاءات العملاء بمسؤولي الشركة أسبوعيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.