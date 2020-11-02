«المياه الوطنية» تحدد موعد لقاءات العملاء بمسؤولي الشركة أسبوعيًا

جدولت شركة المياه الوطنية موعد استقبال عملائها ومقابلة رؤساء القطاعات ومديري العموم في الإدارات العامة لخدمات المياه بالمناطق كافة، والمركز الرئيس بالرياض كل يوم ثلاثاء من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الثالثة عصرًا، اعتبارا من الغد.

ويأتي ذلك بهدف الاستماع لملاحظات العملاء، ولتحسين الخدمة المقدمة إليهم، وكسب رضاهم، ومعرفة مطالبهم، إضافة إلى تطبيق الشركة إجراءات الحوكمة والشفافية مع جميع المستفيدين، مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية لفيروس كورونا «COVID-19» التي تنفذها للحفاظ على سلامة عملائها المراجعين.

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