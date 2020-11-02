الوزير آل الشيخ يوجه بزيادة المصاحف المطبوعة إلى 18 مليون نسخة

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، بزيادة عدد الإصدارات للمجمع هذا العام إلى «18.150.000» نسخة من مختلف الإصدارات والأحجام وتراجم معاني كلمات المصحف الشريف, وكذلك الانتهاء من تطبيق مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي على منصة ماك في غضون ثلاثة أشهر.

ويستخدم التطبيق للاستشهاد بالآيات القرآنية على نحو مطابق لخط المصحف وإدراجها في أعمال النشر المكتبي على اختلافها، ويدعم إدراج الآيات القرآنية مباشرة في برامج تحرير النصوص الاحترافية التي تستخدمها دور النشر، إذ تكمن أهمية التطبيق في أن النص القرآني المستخدم فيه مراجَع ومعتمَد من قِبَلِ جهة مرجعيّة موثوقة وهي مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

جاء ذلك على هامش الزيارة التي قام بها الوزير آل الشيخ للمجمع اليوم لتدشين عدد من المشاريع والإصدارات الجديدة في إطار برامج وأعمال المجمع في خدمة القرآن الكريم وعلومه والمسلمين بالعالم، استناداً لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة وفق رؤية المملكة 2030 التي تستهدف 30 مليون معتمر وزائر كل عام لتوزيعها عليهم.

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