للمستفيدين من التأهيل الشامل..
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه سيتم صرف الإعانة المالية للمستفيدين من التأهيل الشامل بأثر رجعي، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «صحيح وقفوا الأثر الرجعي للمستفيدين من التأهيل الشامل، أنا ما قدرت أجيب تقرير من 7 أشهر عشان العيادات مغلقة بسبب كورونا، والآن مفتوحة ورفعت التقرير تم القبول، هل تنزل بأثر رجعي حق ٧ أشهر؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر»، موضحًا: «في حال كان الإيقاف بسبب تحديث البيانات والتقرير الطبي بعد التحديث خلال الثلاثة أشهر من إيقاف الإعانة المالية سيتم الصرف بأثر رجعي».
اقرأ أيضًا:
«الموارد البشرية» تعلن قرب تطبيق المرحلة الأخيرة من برنامج حماية الأجور
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الموارد البشرية: صرف الإعانة المالية بأثر رجعي بـ«شرط» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.