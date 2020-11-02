وزارة الموارد البشرية: صرف الإعانة المالية بأثر رجعي بـ«شرط»

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه سيتم صرف الإعانة المالية للمستفيدين من التأهيل الشامل بأثر رجعي، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «صحيح وقفوا الأثر الرجعي للمستفيدين من التأهيل الشامل، أنا ما قدرت أجيب تقرير من 7 أشهر عشان العيادات مغلقة بسبب كورونا، والآن مفتوحة ورفعت التقرير تم القبول، هل تنزل بأثر رجعي حق ٧ أشهر؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر»، موضحًا: «في حال كان الإيقاف بسبب تحديث البيانات والتقرير الطبي بعد التحديث خلال الثلاثة أشهر من إيقاف الإعانة المالية سيتم الصرف بأثر رجعي».

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