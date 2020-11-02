السعودية اليوم / إسكان "وادي الدواسر" يفوز بجائزة مجلس التعاون بمجال الإسكان



الرياض 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

فاز مشروع إسكان "وادي الدواسر" بجائزة مجلس التعاون الخليج في مجال الإسكان، حيث تم اختيار تخطيط وتصميم حي سكني مستدام بمشروع وادي الدواسر (منتزه الوادي) قدمه المهندس مؤيد ابراهيم مخشع للفوز بالجائزة الأولى.

ويعد مشروع إسكان وادي الدواسر بمحافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض، أحد أهم مشاريع وزارة الإسكان التي تراعي تحقيق الاستدامة وجودة الحياة للمواطنين، مع الحفاظ على هوية الطابع العمراني السعودي، فضلاً عن تحقيق الخصوصية والترابط الاجتماعي.

وحرص المشروع على تطبيق أعلى معايير الجودة التخطيطية والتصميمية على حد سواء لتوفير أعلى مؤشرات جودة الحياة في مساكن عصرية حديثة تحافظ على القيم الإنسانية وتراعي الموروثات الاجتماعية والعادات والتقاليد العربية الأصيلة، كما عالج المشروع التحديات البيئية التي تواجه المنطقة بطرق مبتكرة، مثل الحرارة الشديدة والرياح القوية خصوصاً في ظل وقوع مدينة وادي الدواسر تحت نطاق تأثير الربع الخالي بالمملكة، مع مراعاة توفير بيئة سكنية آمنة ومريحة لجميع السكان من النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن احتياجات الشباب وكبار السن.

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19:47ت م

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