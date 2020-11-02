السعودية اليوم / "أمانة الحدود الشمالية" تستضيف ورشة عمل عن الرقابة والمتابعة



عرعر 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

استضافت أمانة منطقة الحدود الشمالية اليوم, ورشة عمل عن الرقابة والمتابعة بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" ضمن مبادرة "وطننا أمانة" المرحلة الثانية، التي أطلقتها الهيئة تحت شعار "نحو شراكة فعالة لتعزيز النزاهة" عبر الاتصال المرئي بمشاركة عدد من الجهات الحكومية في المنطقة.

وتهدف فعاليات الورشة إلى نشر ثقافة النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، إضافةً إلى تسليط الضوء على دور الرقابة والمتابعة لتعزيز النزاهة، ومناقشة أوجه القصور في تقديم الخدمات العامة .

مما يذكر أن برنامج "وطننا أمانة" يسعى إلى تحقيق جُملة من الأهداف التوعوية لتعزيز النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد، وذلك وفقًا للجهود التي تبذلها "نزاهة" لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030،.

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19:24ت م

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