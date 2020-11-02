السعودية اليوم / رئيس هيئة الرقابة يشارك في الاجتماع السادس لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون



الرياض 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

بمشاركة معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، يَعقِد رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية غداً ، اجتماعهم السادس عبر الاتصال المرئي.

وسيناقشون خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة في مجال مكافحة الفساد، ويأتي على رأس هذه الموضوعات اعتماد القانون الاسترشادي لحماية المال العام لدول مجلس التعاون الخليج العربية، وكذلك مدونة السلوك الوظيفي الاسترشادية للأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، وتحديث المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، واعتماد إعلان أبوظبي ــ الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية مكافحة الفساد، والبيان الوزاري الأول لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين في ظل رئاسة المملكة العربية

// انتهى //

18:53ت م

0194



الرياض 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسبمشاركة معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، يَعقِد رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية غداً ، اجتماعهم السادس عبر الاتصال المرئي.وسيناقشون خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة في مجال مكافحة الفساد، ويأتي على رأس هذه الموضوعات اعتماد القانون الاسترشادي لحماية المال العام لدول مجلس التعاون الخليج العربية، وكذلك مدونة السلوك الوظيفي الاسترشادية للأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، وتحديث المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، واعتماد إعلان أبوظبي ــ الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية مكافحة الفساد، والبيان الوزاري الأول لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين في ظل رئاسة المملكة العربية السعودية للمجموعة والصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2020م.// انتهى //18:53ت م0194

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