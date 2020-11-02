السعودية اليوم / محافظ ضمد يبحث مع مدير فرع الإسكان بجازان متطلبات المحافظة



ضمد 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

بحث محافظ ضمد سمير بن مسفر الغامدي، مع مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن بن سالم السهيمي متطلبات المحافظة من خدمات الإسكان وسبل تعزيز وتسهيل الأعمال والخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين بالمحافظة.

وأكد المحافظ حرص واهتمام سمو أمير منطقة جازان، وسمو نائبه، على تقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة وتذليل المعوقات التي قد تعترض أي مشروع لخدمة المحافظة، في ظل الدعم والرعاية التي توليها القيادة الحكيمة.

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18:20ت م

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