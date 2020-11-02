

صامطة 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة جازان ممثلة ببلدية مركز السهي، 35 جولة رقابية صحية على المطاعم والمحلات التجارية والأسواق بالمركز والقرى التابعة له، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة.

وأسفرت الجولات عن رفع 163 طنًا من النفايات، وإزالة 40 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات, إلى جانب تنفيذ أعمال غسل وتعقيم وتطهير 70 موقعًا بالمركز والقرى التابعة له، وتطهير وتعقيم 140 من الأليات والحاويات، إضافة إلى تنفيذ أعمال نظافة عامة بمشاركة 107 أفراد من الطواقم البشرية.

// انتهى //

18:19ت م

0178





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة جازان تنفذ "35" جولة رقابية بمركز السهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.