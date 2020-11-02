شكرا لقرائتكم خبر عن التفتيش على اشتراطات البناء في 30 موقعاً بمكة والان نبدء بالتفاصيل

تواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية جولاتها الميدانية الرقابية على المباني "تحت الإنشاء" ضمن نطاق البلدية.

وأسفرت جولات بلدية الشرائع الفرعية عن زيارة 30 موقعاً للتأكد من اشتراطات البناء، وتم إلزام ملاكها بإزالة مخلفات البناء من الساحات المحيطة بها، وتنظيف المنطقة بالكامل، وتوفير حاويات خاصة لجمع مخلفات البناء، مؤكداً المتابعة المستمرة من مراقبي البلدية للمخططات السكنية، ومنع رمي مُخلَّفات البناء فيها وتطبيق الغرامات على غير الملتزمين.

من جانب آخر نفذت الأمانة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية حملة على المواقع التي يتواجد فيها المخالفون الذين امتهنوا غسيل السيارات بالشوارع العامة بالقرب من المراكز التجارية والمجمعات بالمنطقة، أسفرت عن مصادرة وإتلاف 40 قطعة من الأدوات والبراميل المستخدمة في عملية الغسيل.