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ضبط قائد مركبة متهور في جدة
قاد بسرعة عالية ووثق ذلك بالفيديو
متابعات الخليج 365 - الرياض
نجح مرور جدة في ضبط قائد مركبة قاد بسرعة عالية معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وقال المرور السعودي إن مرور جدة تمكن من ضبط قائد مركبة نشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا.
وأفاد المرور أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات بحقه.
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