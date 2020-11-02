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2020-11-02 ضبط قائد مركبة متهور في جدة قاد بسرعة عالية ووثق ذلك بالفيديو متابعات الخليج 365 - الرياض نجح مرور جدة في ضبط قائد مركبة قاد بسرعة عالية معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. Advertisements وقال المرور السعودي إن مرور جدة تمكن من ضبط قائد مركبة نشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا. وأفاد المرور أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات بحقه.

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