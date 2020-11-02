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وضعت جامعة فيكتوريا الكندية الشاب السعودي حمود بن أحمد بن حمود الهلماني، في لائحة الشكر لمكتشفي الثغرات الأمنية.
وكان "الهلماني" قد اكتشف إحدى الثغرات الأمنية على موقع "جامعة فيكتوريا الكندية"، وبعد التحقق من الثغرة في موقع الجامعة ( Cross-site scripting )، أضيف "الهلماني" إلى لائحة الشكر من الجامعة.
يذكر أن الشاب حمود الهلماني، أحد خريجي قسم الحاسب الآلي بالكلية الجامعية بمحافظة الليث، واكتشف في وقت سابق عدداً من الثغرات الأمنية، كان أبرزها في خدمة يوتيوب التابعة لشركتي جوجل وساب للبرمجيات.
02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442 06:32 PM
بعد اكتشافه ثغرة أمنية بموقعهاجامعة كندية تضع شاباً سعودياً في قائمة الشكر
وضعت جامعة فيكتوريا الكندية الشاب السعودي حمود بن أحمد بن حمود الهلماني، في لائحة الشكر لمكتشفي الثغرات الأمنية.
وكان "الهلماني" قد اكتشف إحدى الثغرات الأمنية على موقع "جامعة فيكتوريا الكندية"، وبعد التحقق من الثغرة في موقع الجامعة ( Cross-site scripting )، أضيف "الهلماني" إلى لائحة الشكر من الجامعة.
يذكر أن الشاب حمود الهلماني، أحد خريجي قسم الحاسب الآلي بالكلية الجامعية بمحافظة الليث، واكتشف في وقت سابق عدداً من الثغرات الأمنية، كان أبرزها في خدمة يوتيوب التابعة لشركتي جوجل وساب للبرمجيات.
، جامعة كندية تضع شاباً سعودياً في قائمة الشكر ،
المصدر : الخليج 365
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