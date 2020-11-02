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سجلت الطائف، 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي أعداد الإصابات منذ بدء الجائحة 11,029 إصابة، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 10,664 حالة، بعد تسجيل 3 حالات تعافٍ جديدة.
كما سجلت الطائف حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، تُضاف لما سبقها من حالات وفاة والتي بلغ عددها 224 حالة، ما يعني أن الحالات النشطة بلغت 141 حالة، ما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
فيروس كورونا الجديد
02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442 06:27 PM
3 حالات تعافٍ جديدة ترفع إجمالي المتعافين لـ10664تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة بالطائف
سجلت الطائف، 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي أعداد الإصابات منذ بدء الجائحة 11,029 إصابة، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 10,664 حالة، بعد تسجيل 3 حالات تعافٍ جديدة.
كما سجلت الطائف حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، تُضاف لما سبقها من حالات وفاة والتي بلغ عددها 224 حالة، ما يعني أن الحالات النشطة بلغت 141 حالة، ما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
، تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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