شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تفوز بعضوية المجلس التأسيسي لـ " WADA " والان نبدء بالتفاصيل
ورفع رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الدكتور محمد صالح القنباز بهذه المناسبة, الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على دعمهما الدائم للرياضة السعودية.
وقال: "هذا الفوز لم يأت إلا لمكانة المملكة العربية السعودية على مستوى دول العالم، وبمتابعة ودعم كامل من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وهو الأمر الذي يؤكد القيمة والمكانة التي تتمتع بها المملكة كممثل عربي وحيد عن القارة الآسيوية".
وأشار إلى أن حصول المملكة على هذا المقعد الآسيوي دليل على الاهتمام والدعم الدائم لجميع الخبرات والكوادر السعودية المتخصصة، والحرص على أن يكون لهم حضور دائم في المنظمات والهيئات الدولية المرتبطة بالمجال الرياضي، ولاسيما في هذا الجانب الذي يهتم بمكافحة آفة المنشطات.
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