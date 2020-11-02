شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يجري 800 جراحة لمكافحة العمى في بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس حملة طبية تطوعية جديدة لمكافحة العمى والأمراض المسببة في جمهورية بنجلاديش بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية .

وسيجري الفريق الطبي التطوعي للمركز ما يُقارب 800 عملية جراحية، إضافة إلى توزيع النظارات الطبية والأدوية للحالات التي لاتستدعي تدخلًا جِرَاحيًا.

يستفيد من الحملة العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم في عددٍ في منطقتي رانجبور وراجشاهي.