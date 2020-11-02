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مركز الملك سلمان يجري 800 جراحة لمكافحة العمى في بنجلاديش

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أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس حملة طبية تطوعية جديدة لمكافحة العمى والأمراض المسببة في جمهورية بنجلاديش بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية .

وسيجري الفريق الطبي التطوعي للمركز ما يُقارب 800 عملية جراحية، إضافة إلى توزيع النظارات الطبية والأدوية للحالات التي لاتستدعي تدخلًا جِرَاحيًا.

يستفيد من الحملة العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم في عددٍ في منطقتي رانجبور وراجشاهي.

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