شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يجري 800 جراحة لمكافحة العمى في بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل
وسيجري الفريق الطبي التطوعي للمركز ما يُقارب 800 عملية جراحية، إضافة إلى توزيع النظارات الطبية والأدوية للحالات التي لاتستدعي تدخلًا جِرَاحيًا.
يستفيد من الحملة العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم في عددٍ في منطقتي رانجبور وراجشاهي.
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