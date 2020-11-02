شكرا لقرائتكم خبر عن جوزات حفر الباطن تجدد بطاقات أبناء القبائل النازحة.. الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الادارة العامة للجوازات بحفر الباطن ، عن بدء تجديد بطاقات أبناء القبائل النازحة والمنتهية في العام 1410 وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 22-3- 1442 ه ,

وأشارت الإدارة أن التجديد سيتم وفق 9 متطلبات منها إنزال الأسماء بناء على الكشوف المقدمة من الممعرف أو الشيخ لجماعته ولن يتم استقبال أى طلب إلا بعد إعلان الأسماء لضمان الانسيابية وسوف يتم تعبئة استمارة فرز لصاحب البطاقة المنتهية وتدوين الشهود والتوقيع عليها والتصديق عليها من قبل معرف وشيخ القبيلة .

وقالت الإداراة أيضا انه يستلزم للتجديد احضار صورة شخصية وعائلية وصورة وثائق السفر ، هذا بجانب الالتزام بالاحترازات كاملة .