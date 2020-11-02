الحصيني يتوقع اتساع الحالة المطرية خلال الساعات المقبلة

2020-11-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اتساع رقعة الحالة المطرية التي تشهدها العديد من مناطق المملكة خلال الساعات المقبل.

ونشر الحصيني خريطة جوية توضح السحب الرعدية الممطرة عصر اليوم الاثنين 1442/3/16هـ على أجزاء ما بين تبوك والمدينة وبين الحدود الشمالية والجوف وشرق السودان.

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توسع الحالة المطرية

وقال الحصيني: متوقع توسع السحب الممطرة – إن شاء الله – على أجزاء من تلك المناطق وشمال وغرب حائل خلال الساعات القادمة.

وكان الحصيني توقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة خلال الـ36 ساعة المقبلة مع تساقط حبات برد من اليوم الاثنين 3/16هـ إلى صباح الثلاثاء على أجزاء من تبوك والجوف والشمالية والباحة وعسير وجازان ومكة والمدينة وأجزاء من مصر وشرق المتوسط والعراق ورياح على غرب وجنوب غرب وشمال المملكة.

الحالة المطرية الأولى في الوسم

وشهدت المملكة خلال الساعات الماضية الحالة المطرية الأولى في موسم الوسم حيث توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد وحماية البيئة، هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق اعتبارًا من يوم السبت حتى الثلاثاء تتفاوت شدتها ما بين المتوسطة إلى الغزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وجريان السيول.

وقالت الأرصاد إن المناطق المتوقع تأثرها بهذه الحالة الجوية هي: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، حائل، الباحة، عسير وجازان.



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