فيديو مدهش.. قطار ينجو من كارثة بسبب ذيل الحوت العملاق !

2020-11-02

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

نجا سائق قطار هولندي من كارثة محتملة بعد أن خرج عن المسار وكاد يسقط مباشرة في الماء لولا وجود مجسم ذيل حوت معدني عملاق.

وبحسب صحيفة مترو البريطانية، خرج القطار عن مساره وكان سينتهي به المطاف في المياه أدناه لولا أن منعه ذيل الحوت المعدني العملاق الذي يزين المحطة، ولا تزال العربة معلقة الآن على ارتفاع 10 أمتار فوق ممر للمشاة في محطة مترو مدينة روتردام الهولندية.

وأفاد المسؤولون أنه لم يكن هناك أي شخص آخر في القطار، وتمكن السائق من النجاة إلى بر الأمان، مضيفين أنه لم يتضح بعد ما الذي تسبب في خروجه عن المسار ولكن سيتم إجراء تحقيق في ذلك.

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ويحاول المختصون الآن الوصول لحل مناسب لإسقاط القطار بطريقة حذرة ومنضبطة، وقد تكون إحدى الخيارات إزالة ذيل الحوت المصنوع من قِبل الفنان الهولندي مارتن سترويس عام 2002.

وقال أحد شهود العيان: استيقظنا الساعة الثانية عشرة والربع على صوت ضربة شديدة استمرت لثلاث ثوانٍ، ثم رأيت هذا المنظر الصادم.





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