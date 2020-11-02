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وضعت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارينباور، نفسها في الحجر الصحي الذاتي، بعد أن علمت أنها خالطت شخصًا ثبتت إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما أعلنت الوزارة اليوم (الاثنين).
ويبدأ اليوم سريان ما وصف بـ"الإغلاق الخفيف" في عموم البلاد وحتى نهاية الشهر الجاري للحد من انتشار "كورونا"، بحسب "روسيا اليوم".
ويشمل الإغلاق كل المرافق الترفيهية والمطاعم والمقاهي والصالات الرياضية، وفرض قيود إضافية على الاتصالات المباشرة بين الناس.
فيروس كورونا الجديد
وزيرة الدفاع الألمانية تعزل نفسها بعد مخالطة مصاب بـ"كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-02
وضعت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارينباور، نفسها في الحجر الصحي الذاتي، بعد أن علمت أنها خالطت شخصًا ثبتت إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما أعلنت الوزارة اليوم (الاثنين).
ويبدأ اليوم سريان ما وصف بـ"الإغلاق الخفيف" في عموم البلاد وحتى نهاية الشهر الجاري للحد من انتشار "كورونا"، بحسب "روسيا اليوم".
ويشمل الإغلاق كل المرافق الترفيهية والمطاعم والمقاهي والصالات الرياضية، وفرض قيود إضافية على الاتصالات المباشرة بين الناس.
02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
05:24 PM
سريان الإغلاق المحدود في عموم البلاد
وضعت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارينباور، نفسها في الحجر الصحي الذاتي، بعد أن علمت أنها خالطت شخصًا ثبتت إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما أعلنت الوزارة اليوم (الاثنين).
ويبدأ اليوم سريان ما وصف بـ"الإغلاق الخفيف" في عموم البلاد وحتى نهاية الشهر الجاري للحد من انتشار "كورونا"، بحسب "روسيا اليوم".
ويشمل الإغلاق كل المرافق الترفيهية والمطاعم والمقاهي والصالات الرياضية، وفرض قيود إضافية على الاتصالات المباشرة بين الناس.
، وزيرة الدفاع الألمانية تعزل نفسها بعد مخالطة مصاب بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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