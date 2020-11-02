محمد بن مسعود - الدمام - كورونا في بينين.. 40 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ولا وفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-02 سجلت جمهورية بينين خلال الساعات الـ24 الماضية 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بلغت 2683 حالة منذ بداية ظهور الفيروس في شهر مارس الماضي، مع استقرار حالات الوفاة في عند 41 حالة. 02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442 Advertisements 04:43 PM إجمالي حالات الإصابة بلغت 2683 إجمالي حالات الإصابة بلغت 2683 سجلت جمهورية بينين خلال الساعات الـ24 الماضية 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بلغت 2683 حالة منذ بداية ظهور الفيروس في شهر مارس الماضي، مع استقرار حالات الوفاة في عند 41 حالة. ، كورونا في بينين.. 40 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ولا وفيات ،

المصدر : الخليج 365

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