- 1/3
- 2/3
- 3/3
سجلت إيران، اليوم، 8289 إصابة جديدة و449 حالة وفاة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقد ارتفع إجمالي عدد المصابين في إيران إلى 628.780 مصاباً، والوفيات إلى 35.738 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 491.247 شخصاً.
ولا يزال 5315 مصاباً بفيروس "كورونا" في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، فيما ارتفع عدد التحاليل للكشف عن فيروس كورونا حتى اليوم الاثنين في البلاد إلى خمسة ملايين و1422 تحليلاً.
ووفق "روسيا اليوم"، فقد تم تصنيف 27 إقليماً إيرانياً في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي الوباء، من بينها طهران وأصفهان وقم.
وتوجد أربعة أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، هي: "هرمزغان، فارس، غلستان، سيستان وبلوشيستان".
فيروس كورونا الجديد
بـ449 حالة.. إيران تسجّل أعلى معدل وفيات يومي بـ"كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-02
سجلت إيران، اليوم، 8289 إصابة جديدة و449 حالة وفاة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقد ارتفع إجمالي عدد المصابين في إيران إلى 628.780 مصاباً، والوفيات إلى 35.738 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 491.247 شخصاً.
ولا يزال 5315 مصاباً بفيروس "كورونا" في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، فيما ارتفع عدد التحاليل للكشف عن فيروس كورونا حتى اليوم الاثنين في البلاد إلى خمسة ملايين و1422 تحليلاً.
ووفق "روسيا اليوم"، فقد تم تصنيف 27 إقليماً إيرانياً في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي الوباء، من بينها طهران وأصفهان وقم.
وتوجد أربعة أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، هي: "هرمزغان، فارس، غلستان، سيستان وبلوشيستان".
02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
03:45 PM
8289 إصابة جديدة ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 628،780
سجلت إيران، اليوم، 8289 إصابة جديدة و449 حالة وفاة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقد ارتفع إجمالي عدد المصابين في إيران إلى 628.780 مصاباً، والوفيات إلى 35.738 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 491.247 شخصاً.
ولا يزال 5315 مصاباً بفيروس "كورونا" في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، فيما ارتفع عدد التحاليل للكشف عن فيروس كورونا حتى اليوم الاثنين في البلاد إلى خمسة ملايين و1422 تحليلاً.
ووفق "روسيا اليوم"، فقد تم تصنيف 27 إقليماً إيرانياً في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي الوباء، من بينها طهران وأصفهان وقم.
وتوجد أربعة أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، هي: "هرمزغان، فارس، غلستان، سيستان وبلوشيستان".
، بـ449 حالة.. إيران تسجّل أعلى معدل وفيات يومي بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر بـ449 حالة.. إيران تسجّل أعلى معدل وفيات يومي بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.