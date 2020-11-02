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أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 116152 إصابة والوفيات 1256 بنسبة 1,07% والمتعافين 106195 لتصل نسبة الشفاء إلى 91,4 %.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 46 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 386 والمنومين في العناية المركزة 173.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد
سلطنة عمان: 116,152 إجمالي إصابات "كورونا"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-02
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 116152 إصابة والوفيات 1256 بنسبة 1,07% والمتعافين 106195 لتصل نسبة الشفاء إلى 91,4 %.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 46 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 386 والمنومين في العناية المركزة 173.
02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
02:16 PM
حصيلة المتعافين بلغت 106,195 والوفيات 1256
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 116152 إصابة والوفيات 1256 بنسبة 1,07% والمتعافين 106195 لتصل نسبة الشفاء إلى 91,4 %.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 46 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 386 والمنومين في العناية المركزة 173.
، سلطنة عمان: 116,152 إجمالي إصابات "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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