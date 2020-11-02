، وزيرة الدفاع الألمانية تعزل نفسها بعد مخالطة مصاب بـ"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - سريان الإغلاق المحدود في عموم البلاد

وضعت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارينباور، نفسها في الحجر الصحي الذاتي، بعد أن علمت أنها خالطت شخصًا ثبتت إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما أعلنت الوزارة اليوم (الاثنين).

ويبدأ اليوم سريان ما وصف بـ"الإغلاق الخفيف" في عموم البلاد وحتى نهاية الشهر الجاري للحد من انتشار "كورونا"، بحسب "روسيا اليوم".

ويشمل الإغلاق كل المرافق الترفيهية والمطاعم والمقاهي والصالات الرياضية، وفرض قيود إضافية على الاتصالات المباشرة بين الناس.

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