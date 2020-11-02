، "تعليم الرياض" ينفذ برنامج "الفحص الاستكشافي" لمشكلات الطلاب الصحيّة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

تُنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة الشؤون الصحية المدرسية برنامج "الفحص الاستكشافي" للطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية للعام الدراسي الحالي1441/1442هـــ.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية الدكتور حمد الهاجري، أن برنامج الفحص الاستكشافي للطلاب والطالبات يأتي في إطار التعاون بين تعليم الرياض والقطاعات الصحية بالمنطقة، ويهدف إلى الكشف المبكر عن المشكلات الصحية المستهدفة بالفحص وإحالة الحالات المكتشفة للجهات الصحية، وإبلاغ أولياء الأمور بحالات أبنائهم الصحية وإيجاد قاعدة بيانات للطلاب والطالبات الذين تم فحصهم.

وذكر الدكتور "الهاجري" أن الفحص يتم من خلال آلية خاصة تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية الوقائية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19)، وذلك من خلال تحديد موعد مناسب من قبل ولي أمر الطالب والطالبة لأقرب مركز صحي عبر تطبيق وزارة الصحة "موعد"، وبعد إجراء الفحص يتم إدراج النتيجة بحساب الطالب عبر نظام (نور)، كما يتم إرسال نتيجة فحص الطالب أو الطالبة عبر رسالة نصيّة إلى جوال ولي الأمر.

وأضاف "الهاجري" أنه تم تخصيص المرحلة الأولى لتنفيذ برنامج الفحص الاستكشافي خلال الفصل الدراسي الأول للصف الأول من المرحلتين المتوسطة والثانوية، فيما سيتم تخصيص المرحلة الثانية خلال الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والرابع من المرحلة الابتدائية، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات دوام الصحة والسلامة.