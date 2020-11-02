، مع قرب الشتاء .. "التجارة": جولات رقابية على منافذ بيع أجهزة التدفئة المنزلية ،

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نفذت وزارة التجارة الأسبوع الماضي تزامنًا مع قرب حلول فصل الشتاء، 2123 جولة تفتيشية على منافذ بيع أجهزة التدفئة المنزلية "الدفايات الكهربائية" والمستودعات التابعة لها في مختلف مناطق المملكة، وذلك للتحقق من مطابقة أجهزة التدفئة المنزلية الكهربائية المعروضة للمواصفات القياسية السعودية.
وبينت الوزارة أن هذه الجولات تهدف للتحقق من تضمن أجهزة التدفئة المنزلية بطاقة البيانات الإيضاحية وبطاقة السعر، وأن يكون الجهد 220 فولت، وألا تتجاوز القدرة 2500 واط، مع منح المنشأة للمشتري ضماناً لمدة سنتين على السلعة، بالإضافة إلى التحقق من عدم وجود اختلاف أو تضليل بين البيانات المدونة على العبوة الخارجية "الكرتون" والأخرى المكتوبة على المدفأة نفسها، وأن يكون دليل الاستخدام أو التعليمات مكتوباً باللغة العربية.
وحثت وزارة التجارة المستهلكين على شراء أجهزة التدفئة الكهربائية الأكثر أماناً التي تحتوي على وسائل الأمان، كزر الإطفاء في حال السقوط، ووجود حماية تمنع دخول أيدي الأطفال للأماكن الخطرة في الدفايات الكهربائية، مع التأكيد على أهمية وجود ضمان لمدة سنتين على الأقل لأي مدفأة، كما تنصح الوزارة بالشراء من المنشآت التجارية الموثوقة.
02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442 05:00 PM
للتحقق من تضمن بطاقة البيانات الإيضاحية وبطاقة السعر والجهد 220 فولت
نفذت وزارة التجارة الأسبوع الماضي تزامنًا مع قرب حلول فصل الشتاء، 2123 جولة تفتيشية على منافذ بيع أجهزة التدفئة المنزلية "الدفايات الكهربائية" والمستودعات التابعة لها في مختلف مناطق المملكة، وذلك للتحقق من مطابقة أجهزة التدفئة المنزلية الكهربائية المعروضة للمواصفات القياسية السعودية.
وبينت الوزارة أن هذه الجولات تهدف للتحقق من تضمن أجهزة التدفئة المنزلية بطاقة البيانات الإيضاحية وبطاقة السعر، وأن يكون الجهد 220 فولت، وألا تتجاوز القدرة 2500 واط، مع منح المنشأة للمشتري ضماناً لمدة سنتين على السلعة، بالإضافة إلى التحقق من عدم وجود اختلاف أو تضليل بين البيانات المدونة على العبوة الخارجية "الكرتون" والأخرى المكتوبة على المدفأة نفسها، وأن يكون دليل الاستخدام أو التعليمات مكتوباً باللغة العربية.
وحثت وزارة التجارة المستهلكين على شراء أجهزة التدفئة الكهربائية الأكثر أماناً التي تحتوي على وسائل الأمان، كزر الإطفاء في حال السقوط، ووجود حماية تمنع دخول أيدي الأطفال للأماكن الخطرة في الدفايات الكهربائية، مع التأكيد على أهمية وجود ضمان لمدة سنتين على الأقل لأي مدفأة، كما تنصح الوزارة بالشراء من المنشآت التجارية الموثوقة.
، مع قرب الشتاء .. "التجارة": جولات رقابية على منافذ بيع أجهزة التدفئة المنزلية ،
المصدر : الخليج 365
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