شكرا لمتابعة خبر عن موعد تجديد بطاقات أبناء القبائل النازحة في حفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى):

كشفت الإدارة العامة للجوازات بحفر الباطن ممثلة في لجنة تجديد بطاقات أبناء القبائل النازحة، عن البدء في تجديد البطاقات المنتهية في عام 1410هـ، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وأوضحت الإدارة، المتطلبات الخاصة بالتجديد، وهي: إنزال الأسماء بناء على الكشوف المقدمة من المعرف أو الشيخ لجماعته، ولن يتم استقبال أي طلب إلا بعد إعلان الأسماء لضمان الانسيابية، وسيتم تعبئة استمارة فرز لصاحب البطاقة المنتهية وتدوين الشهود والتوقيع عليها والتصديق عليها من قبل معرف وشيخ القبيلة كالمتبع.

كما تتضمن المتطلبات أن يتم إحضار صورة شخصية ولعائلته، والالتزام بالشروط التي سبق الإعلان عنها عند إعلان بداية اللجنة، فيما أشارت الإدارة إلى أنه سيتم استقبال أصحاب البطاقات المنتهية عام 1410هـ بإدارة متابعة الوافدين بحفر الباطن بالفترة الصباحية، وإحضار صورة من وثائق السفر.

وشددت على ضرورة أخذ الاحتياطات والاحترازات الصحية من لبس للكمامة والقفازات والتباعد الاجتماعي وإحضار صورة من الموعد ترفق مع استمارة التجديد، مؤكدة أنه لن يتم استقبال من لم يتقيد بذلك.