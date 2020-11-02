شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطن يتغلب على الضغط والسكر والكوليسترول بالرياضة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

رصد مقطع فيديو قصة مواطن من الباحة تغلب على السكر والضغط والكوليسترول برياضة المشي وركوب الدراجات والهايكنج.

وقال المواطن الذي يدعى أحمد الغامدي، البالغ من العمر 73 عاما بمنطقة الباحة، إنه اكتشف بعد تقاعده قبل 13 عاما أنه مصاب بالسكر والضغط والكوليسترول.

وأوضح " الغامدي " أن ذلك دفعه لممارسة رياضة المشي، حيث بدأ قبل 6 سنوات في رياضة ركوب الدراجة والهايكنج.

وأشار إلى أنه صاحب رحلته العلاجية برياضة المشي، حتى تحسنت صحته وأصبح لا يأخذ حالياً أي علاجات، مبينا أنه يمشي يومياً من 6 إلى 8 كيلومترات، مطالبا الشباب بأن يكونوا نشيطين، وأن يستثمروا الوقت بالحفاظ على صحتهم.