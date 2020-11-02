شكرا لمتابعة خبر عن حسم الأدوات المكتبية والكتب من الوعاء الزكوي في حالة واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن بند الأدوات المكتبية والكتب الظاهرة في القوائم المالية تحسم من الوعاء الزكوي في حالة واحدة. أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن بند الأدوات المكتبية والكتب الظاهرة في القوائم المالية تحسم من الوعاء الزكوي في حالة واحدة. وقد تلقت الهيئة استفسارات حول حسم بند الأدوات المكتبية والكتب الظاهرة في القوائم المالية من الوعاء الزكوي . وقالت الهيئة أنه في حال تم تصنيفها من الأصول الثابتة فإنها تحسم من الوعاء الزكوي ، أما إذا كانت ضمن الأصول المتداولة أو المخزون فهي ليست ضمن المحسومات.

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