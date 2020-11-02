شكرا لمتابعة خبر عن «النمر» يحذر مرضى الضغط من حمل شخص آخر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب من خطورة حمل مرضى الضغط لأشياء ثقيلة.
وقال "النمر" عبر "تويتر" : " الاشخاص الذين لديهم ضغط غير متحكم به يجب ان يبتعدوا عن محاولة حمل الأشياء الثقيلة: اسطوانة،كيس رز،شخص آخر...الخ. لأن الضغط يرتفع بشدة في تلك الظروف".
وعلى جانب أخر لفت إلى انتشار جملة غير صحيحة حول انسداد الشرايين؛ حيث قال: " جملة خاطئة صحياً: أن رياضة رفع الاثقال تسبب تسدد الشرايين".
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