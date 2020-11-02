شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: النظام الإيراني يخالف المعاهدات ويتدخل في شؤون دول المنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الخارجية الأمیر فیصل بن فرحان بن عبد الله، على أن إيران أحد مسببات التوتر في المنطقة لمخالفتها المعاهدات الدولية.

وأشار الوزير إلى أن إيران تدعم ميليشيات طائفية متطرفة ، وتهدد الملاحة الدولية، حيث تسببت في زعزعة الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

وقال وزير الخارجية: نحن نتطلع من شركائنا في المجتمع الدولي الأخذ بعين الاعتبار مسببات التوتر الحاصل في المنطقة، والمتمثلة بمخالفة النظام الإيراني للمواثيق والمعاهدات الدولية، وإصراره على التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ودعمه لمليشيات طائفية متطرفة.

وأضاف " تسببت ممارسات هذا النظام في زعزعة الأمن والاستقرار، على الصعيدين الإقليمي والدولي، على مدار العقود الأربعة الماضية".