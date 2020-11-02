شكرا لمتابعة خبر عن تطورات في الحالة الصحية للشيخ عائض القرني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): كشفت مصادر، اليوم الاثنين، عن تحسن الحالة الصحية للشيخ عائض القرني بعد إصابته بفيروس كشفت مصادر، اليوم الاثنين، عن تحسن الحالة الصحية للشيخ عائض القرني بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكانت عائلة الشيخ " عائض القرني "قد نفت الشائعات المتداولة عنه، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة ولله الحمد. وأوضحت عائلة الشيخ عائض القرني، أنه يحظى بالرعاية الصحية في غرفة العناية المركزة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بمدينة الرياض. ويذكر أن الشيخ قد أصيب بفيروس كورونا المستجد منذ أيام، حيث تم نقله للمستشفى قبل يومين.

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