شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مشهد صادم لشاحنة محملة بالحجارة تسير على طريق الثمامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): شهد طريق الثمامة في الرياض سير شاحنة محملة بالحجارة دون اتخاذ وسائل السلامة اللازمة لحماية مرتادي الطريق. شهد طريق الثمامة في الرياض سير شاحنة محملة بالحجارة دون اتخاذ وسائل السلامة اللازمة لحماية مرتادي الطريق. وأظهر مقطع فيديو وثقه أحد مرتادي الطريق السيارة وهي تسير دون غلق صندوق الشاحنة، الأمر الذى قد يعرض حياة مرتادى الطريق للخطر. وأكد موثق الفيديو أن ترك الصندوق مفتوح يجعل الحمولة معرضة للسقوط، وتعريض الآخرين للخطر.

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