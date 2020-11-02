شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 381 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 381 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 436 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 334,672 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 17 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5437 حالة.