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الموارد البشرية تكشف موعد تطبيق المرحلة الأخيرة من برنامج حماية الأجور

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم عن قرب تطبيق المرحلة السابعة عشر (الأخيرة) من برنامج حماية الأجور للمنشآت التي يتراوح عدد عمالها من 1 إلى 4 عمال

وأكدت أن ذلك سيكون اعتباراً من 1 ديسمبر المقبل، وذلك من أجل تقليص الخلافات وإثبات حقوق العاملين لدى المنشآت.

ونوهت الوزارة بضرورة التزام جميع المنشآت ببرنامج حماية الأجور، ورفع ملف الأجور بشكل شهري، وتفاديا لفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن.

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