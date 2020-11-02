شكرا لمتابعة خبر عن "التأمينات": توضح آلية صرف منحة الزواج للمرأة المستحقة للمعاش والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم الإثنين آلية صرف منحة الزواج للفتيات المستحقات للمعاش من عائلهن المتوفي .
وأكدت " التأمينات " أن الإبنة أو الأرملة أو الأخت أو ابنة الإبن المستحقة لمعاش تحصل على منحة زواج تساوي 18 مرة من قيمة نصيبها من المعاش الشهري .
ويأتي ذلك بعد استكمال الأوراق النظامية المطلوبة ، وفقاً لأحكام النظام وتستحق الفتاة تلك المنحة مرة واحدة .
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