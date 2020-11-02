ظاهرة فلكية فريدة في سماء الوطن العربي ترى بالعين

أعلنت الجمعية الفلكية السعودية عن رصدها ظاهرة فلكية فريدة في سماء الوطن العربي ستظهر خلال شهر نوفمبر الجاري، ويمكن رؤيتها بالعين المجردة.

وأكد ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية في جدة، رصد كوكب الزهرة، ألمع الكواكب في قبة السماء، في سماء السعودية والوطن العربي، قبل شروق الشمس طوال الشهر الجاري.

وأشار أبو زاهرة إلى أن كوكب الزهرة يمكن رؤيته بالعين المجردة كنقطة ضوئية بيضاء ساطعة، وعند رصده من خلال تليسكوب متوسط يلاحظ أن حجم قرصه الظاهري تقلص في حين تزداد إضاءته؛ حيث يظهر في مرحلة الأحدب مضاءً بنسبة (81%) بنور الشمس في الوقت الحالي. وفق موقع سبوتنيك.

ولفت إلى أن كوكب الزهرة انتقل من سماء المساء إلى سماء الفجر في الثالث من يونيو/حزيران 2020، في ظاهرة تسمى الاقتران الداخلي، وهذا يحدث مرة واحدة كل (584 يوما)، وبعد ذلك وصل في العاشر من يوليو/تموز 2020 لذروة لمعانه بسماء الفجر في ما يسمى (أعظم قدر من الإضاءة)؛ حيث كان ألمع (30) مرة من نجم الشعرى.